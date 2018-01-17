На Поклонной горе показали половину работы

Поклонногорский путепровод работает две недели и радует не всех. Вторая очередь проекта развязки с тоннелем разморожена, но ждать не меньше 5 лет.

Развязку на пересечении Выборгского шоссе, Энгельса, Поклонногорской, Мориса Тореза и Северного ждут не первое десятилетие, а проектировать начали еще в 2008 году. В итоге до ума пока довели только первую очередь – путепровод над железнодорожными путями. Главное и самое дорогое, а именно разъезды под проспектом Энгельса, замариновали на три года. Теперь этот консерв снова открывают, вроде бы, всерьез.

Путепровод в створе Поклонногорской улицы открыли под Новый год, 29 декабря. На все про все 6 лет и 3,1 млрд рублей. Сооружать его начали еще в 2012 году, но в 2014 году работы встали из-за того, что город торговался с собственниками участков, подлежащих изъятию (всего их насчитали в итоге 11). Параллельно все хуже становились дела у генподрядчика ОАО «Мостотряд №19», который успел получить миллиард из 1,9 млрд по контракту, а затем стремительно покинул рынок. Полдмиллиарда по гарантии взыскали с банка «Санкт-Петербург», а в 2016 году нашли компанию, которая и довела стройку до конца – «Возрождение». В общем, проект с историей, и все еще не законченной.

«Новый путепровод призван решить ряд задач, прежде всего – исключить транспортную зависимость северных районов города от существующего железнодорожного переезда с большой загруженностью, через который, в частности, регулярно курсирует высокоскоростной поезд «Аллегро», – говорят в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. - Кроме того, развязка разгрузит транспортный поток через железнодорожный переезд в створе Скобелевского проспекта и обеспечит дополнительную связь двух крупнейших районов Санкт-Петербурга – Выборгского и Приморского».

Запустить рабочее движение от Афонской улицы до проспекта Энгельса спешили настолько, что даже не успели обзавестись разрешением на строительство, однако результат до сих пор неочевиден. «Водитель Санкт-Петербурга» рассчитывал на то, что путепровод поможет тем автомобилистам, которые едут по Светлановской площади и проспекту Испытателей, однако и указывал на очевидную проблему: съезд на Энгельса есть только в сторону города. Это значит, что все, кому нужно к Выборгскому шоссе, должны будут доезжать до разрыва разметки и разворачиваться на подъеме, где и так частенько пробки. Есть и сегодня.

Автомобилисты редко бывают довольны, и исключительно на высказывания в соцсетях ориентироваться сложно. Возможности перескочить через переезд поверху все рады, но отзывы по горячим следам встречаются красноречивые. «Зачем было строить 5 лет путепровод, если он не разгрузил ничего? С Поклонки необходим светофор, и прямой проезд на Северный!», – пишут в группе ВКонтакте, посвященной Выборгскому району. «С учётом того, что надо вставать на разворот по Энгельса в Поклонку, это будет хуже, чем ждать на переезде на Удельной», – там же. По словам водителей, на север можно выезжать через Парашютную улицу и Суздальский проспект, а в обратную сторону — через Софийскую улицу, если, конечно, не нарваться на переезде на проходящий «Аллегро».

Почему так получается, понятно. Путепровод — только первая очередь полноценной развязки на пересечении пр. Энгельса, Северного пр., пр. М. Тореза и Поклоногорской ул., главным элементом которой должен стать тоннель под проспектом Энгельса. Контракт на проектирование второй очереди дирекция транспортного строительства заключила с АО «Петербург-Дорсервис» еще в конце 2008 года. Стоимость — 173 млн рублей, 94 млн — как раз на тоннель. Для сравнения, проектирование путепровода обошлось в 73 млн. Судя по сайту госзакупок, на данный момент по второй очереди выплачено 103 млн, более или менее равными долями деньги переводились с 2010 по 2013 год включительно. На 2014 и 2015 год работы встали, на 2016 год закладывалось 1,7 млн однако и здесь не сложилось. В итоге все вылилось в трехлетнюю заморозку, ежегодные допсоглашения просто сдвигали возобновление проектирования. Последнее было заключено в прошлом месяце, аккурат под открытие первой очереди: за 2017 год объем работ оценивается в 770 тысяч, 70 млн надо будет освоить на в 2018-м.

В комитете по развитию транспортной инфрастурктуры объясняют 10-летний юбилей контракта несколькими причинами. Во-первых, уступали место путепроводу. Во-вторых, в начале десятых годов был утвержден новый проект планировки данной территории, что потребовало от проектировщиков подстраиваться под жилую застройку. Кроме того, развязка затрагивала зеленую зону, необходимо было провести корректировку границ и внести изменения в закон Санкт-Петербурга №430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования». Понадобилось проведение историко-культурной экспертизы проекта, т.к. развязка угодила в зону охраняемого ландшафта.

В ноябре 2013 года после проведения экспертизы было получено согласование КГИОП на строительство, а в декабре 2015 года были внесены необходимые изменения в закон Санкт-Петербурга. Однако за это время вышли новые нормативные требования к строительству транспортных развязок, и потребовалась актуализация ранее разработанной проектно-сметной документации. В данный момент, по словам чиновников, эта работа идет в отношении тоннеля, дорабатывается проект и по другим элементам развязки.

70 млн, которые планируется освоить в 2018 году, – это остаточные средства от контракта. Ожидается, что все будет доделано до конца года и проект направят в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Судя по тем иллюстрациям, которыми располагает КРТИ, проект не сильно изменился по сравнению с 2012 годом

Как говорят в комитете, если будут деньги и положительное заключение госэкспертизы, проект постараются включить в адресную инвестиционную программу. Впрочем, в госпрограмме «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» развязка уже содержится. Если верить документу, тоннели предполагается достроить к 2022 году.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»