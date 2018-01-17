Биткоин продолжает падение

Стоимость биткоина за последние сутки упала почти на четверть, в ходе торгов его цена опускалась ниже 10 тыс. долларов.

По данным биржи Coinmarketcap, стоимость главной криптовалюты 17 января в 17.30 составляет 9977 долларов. Агрегатор Coinmarketcap дает даже меньшую цифру — 9718 долларов. При этом в течение дня биткоин несколько раз поднимался выше отметки в 10 тыс. долларов.

Дешевеют и другие криптовалюты — так, цена эфириума снизилась почти на 20%, Ripple — на 25%. Падение происходит на фоне новостей о том, что в Южной Корее собираются запретить торги криптовалютой, а Китай планирует ужесточить ограничения на такие операции.

Напомним, стоимость биткоина достигла максимума 17 декабря 2017 года — тогда она составила 19 895 долларов. Новый, 2018-й год криптовалюта начала с падения — впервые с 2015-го.