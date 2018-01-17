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17.01.2018 17:38

Биткоин продолжает падение

Стоимость биткоина за последние сутки упала почти на четверть, в ходе торгов его цена опускалась ниже 10 тыс. долларов.

По данным биржи Coinmarketcap, стоимость главной криптовалюты 17 января в 17.30 составляет 9977 долларов. Агрегатор Coinmarketcap дает даже меньшую цифру — 9718 долларов. При этом в течение дня биткоин несколько раз поднимался выше отметки в 10 тыс. долларов.

Дешевеют и другие криптовалюты — так, цена эфириума снизилась почти на 20%, Ripple — на 25%. Падение происходит на фоне новостей о том, что в Южной Корее собираются запретить торги криптовалютой, а Китай планирует ужесточить ограничения на такие операции.

Напомним, стоимость биткоина достигла максимума 17 декабря 2017 года — тогда она составила 19 895 долларов. Новый, 2018-й год криптовалюта начала с падения — впервые с 2015-го.

 


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16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
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