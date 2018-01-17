Тактильная выставка «Резное дерево» открывается в библиотеке для слепых

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих 18 января открывает выставку «Резное дерево», которая позволит тактильно познакомиться с уникальными изделиями из дерева.

Посетителям будут представлены изящные объемные изображения растений и животных, фигуры рыцарей короля Артура и другие декоративно-прикладные изделия из дерева. Также на выставке можно будет тактильно познакомиться с резным иконостасом, резными панно архитектурных памятников Санкт-Петербурга.

Как отмечают организаторы, на протяжении многих веков художественная резьба по дереву ценится высоко. В наше время резьба по дереву не менее популярна, а, благодаря современным технологиям, возможности обработки дерева и создание изделий из него просто не ограничены.

Посетители смогут не только полюбоваться произведениями резного искусства, но и познакомиться с тематической выставкой литературы.

Экспозиция «Резное дерево» откроется в 16 часов 18 января в выставочном зале библиотеки по адресу: ул. Стрельнинская, д. 11, 2-й этаж. Работать выставка будет до 9 февраля по рабочим дням с 15:00 до 18:00.