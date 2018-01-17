Северная и Южная Корея пойдут на Олимпиаде под одним флагом

Северная и Южная Корея договорились пройти на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане под одним флагом.

Как сообщает 17 января BBC, договоренности удалось достичь после переговоров в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня. Кроме того, корейцы собираются выпустить на лед единую женскую сборную по хоккею. Отметим, это первые переговоры на высоком уровне между Кореями за 2 года. При этом в Южной Корее уже высказали озабоченность созданием единой женской сборной. Местные эксперты считают, что это «может нанести ущерб шансам Южной Кореи на победу».