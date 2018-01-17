На Камышовой ФСБ с погоней задержала начальника разведки Центра «Э»

Сотрудники отдела «М» ФСБ Петербурга задержали рядом с кафе в Приморском районе подполковника полиции при передаче ему миллиона. Его коллега смог вырваться из рук госбезопасности, и ему сегодня предлагают вернуться по-хорошему.

«Фонтанка» выяснила, что задержанный является начальником самого секретного отдела Центра «Э» ГУ МВД, а его товарищ – майор из Управления уголовного розыска Петербурга. А все началось со стрельбы возле ТРЦ «Радуга».

По информации «Фонтанки», около 20.30 16 января прохожие на Камышовой улице могли наблюдать, как автомашина «КИА», перепрыгивая через поребрики, пробивая себе колеса и тараня сугробы, уходила от иномарок. Вскоре транспорт уперся в бетонное заграждение, а из салона выбежал водитель с пакетом и убежал в лесополосу за ЗСД. По данным «Фонтанки», так продолжалось задержание двух сотрудников полицейского главка.

Как стало известно «Фонтанке», за несколько минут до погони прошла встреча в кафе на той же Камышовой улице. На ней присутствовал начальник отдела по внедрению Центра «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковник Эдуард Тугушев и майор полиции, сотрудник одного из отделов Управления уголовного розыска ГУ МВД. Беседу с ними вел петербуржец, если можно так сказать, имеющий отношение к угонщикам города. Он и передал им пакет, в котором должен был находиться 1 миллион рублей.

По информации «Фонтанки», все это происходило под контролем оперативников отдела «М» (курирование силового блока) УФСБ по Петербургу и Ленобласти. При выходе из кафе они и задержали подполковника Тугушева. Его же коллега успел вместе с пакетом прыгнуть в машину. Другое дело, что унес он с собой не миллион рублей, а муляж.

По данным нашего издания, в материалах возбужденного уголовного дела указано, что эту сумму подозреваемые пытались получить за непривлечение петербуржца к уголовной ответственности. Эпизод же, о котором шла между ними речь, касается сентября 2017 года, когда на парковке ТРЦ «Радуга» в Московском районе сотрудники ГИБДД пытались остановить БМВ Х6, а так как водитель этого явно не хотел, то применили оружие. По версии следствия, ныне оба подозреваемых сотрудника полиции намекали этому водителю, что сотрудники ДПС могут его опознать и более того – дать показания, за которыми последует для него возбуждение уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также «Фонтанке» известно, что незадолго до задержания на Камышовой оба офицера уже получили еще один миллион рублей, и также под запись техники отдела «М» ФСБ.

Что касается подполковника Тугушева, то, по словам наших знакомых в ГУ МВД, «он один из самых эффективных руководителей Центра «Э». Более того, вследствие специфики своей службы он поддерживает практически дружеские отношения с оперсоставом Службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Так, например, они вместе работают по линии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». «Он выдавал стабильные раскрытия», – подсказали нам.

Тем не менее подполковника задержали на двое суток.

Уголовное дело возбуждено в третьем отделе (курирование силового блока) второго управления Следственного комитета Петербурга по статье «Взятка».

Если же о майоре, что сбежал, то, как нашему журналисту передали на Литейном, 4, ему советуют включить телефоны и спокойно вернуться. «Иначе попадет в розыск. Это же позорно, да и подводит свое руководство», – добавил собеседник.