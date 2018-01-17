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Город 812
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17.01.2018 17:05

Суд зарегистрировал дело против «Объединения перевозчиков», не записавшегося в иноагенты

Административное дело в отношении ООО «Объединение перевозчиков России», инициированное Минюстом, зарегистрировал Красногвардейский районный суд Петербурга 17 января. Дальнобойщики провинились тем, что сами себя вовремя не внесли в список иноагентов. Теперь им грозит крупный штраф. 

О регистрации дела сообщает пресс-служба судов Петербурга. «Фонтанка» уже писала, что административный протокол был составлен представителями Минюста за то, что объединение вовремя не признало статус иностранного агента, и ведомству пришлось это делать самостоятельно. В соответствующем списке дальнобойщики появились 1 декабря. Лидер организации, Андрей Бажутин, активно протестующий против выплат по системе «Платон», на составление протокола не пришел, так как был арестован на 15 суток за вождение без прав. 

Дело возбуждено по статье 19.34 КоАП России – «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». Санкции статьи предусматривают до полумиллиона рублей штрафа.

 


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