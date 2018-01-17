36 легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров

Загадочная эпидемия подкосила спортсменов на первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в Иркутске 13 – 14 января. Как сообщает 17 января группа спортсменов и тренеров «StopDoping! Скажи допингу нет!» в соцсети «ВКонтакте», с турнира по причине внезапной болезни снялись 36 человек.

Удивительным образом это совпало с незапланированным приездом допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В числе снявшихся 11 взрослых четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Полный список внезапно заболевших спортсменов опубликовали активисты «ВКонтакте».