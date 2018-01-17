ГУП «ТЭК» обещает починить трубопровод в Кронштадте досрочно

Теплоэнергетики своевременно обнаружили слабый участок на сетях в Кронштадтском районе Петербурга. В зону превентивных работ попали 86 зданий, но отопление в полном объеме им обещают вернуть раньше срока.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», проблемный участок на трубопроводе у дома 48/50 на Посадской улице обнаружили во время планового обхода днем 17 января. Бригада, проверяющая состояние сетей, зафиксировала на участке опасность прорыва. Ремонтно-восстановительные работы решено было проводить сразу. Труба диаметром 600 мм обеспечивает теплом 86 зданий. Отопление в них ограничили. Без горячей воды, как заверили на предприятии, жителей не оставят: водоснабжение обеспечили по резервной схеме.

По нормативу на ремонт отводится 20 часов, но ГУП «ТЭК» собирается уложиться в максимально сжатые сроки и закончить его раньше.

Проблемному трубопроводу на Посадской 11 лет, при 25-летнем нормативном сроке службы. Но в Кронштадте жизнь коммуникаций стремительно сокращают активные коррозийные грунты.

В течение месяца на участке трубопровода от Мартыновской улицы до тепловой камеры на Посадской поставят дополнительную задвижку, чтобы в случае прорывов отключать от снабжения меньшее количество домов. В настоящее время в ГУП «ТЭК СПб» рассматривают вопрос о включении теплосети в летнюю программу реконструкции.

Администрация Кронштадтского района напомнила, что на Посадской это уже второе нарушение за месяц, и поставила в известность комитет по энергетике Смольного.