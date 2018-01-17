«Перекресток» на Кондратьевском возобновил работу после теракта

Супермаркет, в котором в конце декабря прогремел взрыв в камере хранения, открыт в Петербурге после ремонта.

Об этом «Фонтанке» 17 января рассказали читатели. В X5 Retail Group информацию подтвердили, уточнив, что магазин на Кондратьевском проспекте, 44, открыт уже неделю, с 10 января.

Напомним, взрыв в камере хранения прогремел 27 декабря 2017 года, ранены были 18 человек, накануне из больницы вышел последний пострадавший. Как считает следствие, взрыв устроил петербуржец Дмитрий Лукьяненко. Самодельное взрывное устройство он оставил в магазине из-за претензий к школе самосовершенствования «Дэир», которую раньше посещал. Лукьяненко арестован до 28 февраля.