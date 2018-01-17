В Турции потерпел крушение военный самолет, трое погибли

Военно-транспортный самолет ВВС Турции CASA CN-235 разбился в горном райне провинции Ыспарта на юго-западе Турции.

Об этом 17 января сообщает Генеральный штаб вооруженных сил страны. Военные уточнили, что самолет потерпел крушение почти сразу после вылета с авиабазы возле города Эскишехир. На борту находились двое пилотов и бортмеханик, все трое погибли. Обломки самолета обнаружили примерно в 200 км от Антальи, на берегу озера Эгридир.

Отметим, в Эскишехире базируются эскадрильи турецких истребителей-бомбардировщиков, а также транспортники и вертолеты.