В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.

- Почему руководство Банка «Национальный стандарт» приняло решение выходить на рынок Санкт-Петербурга и какие задачи стоят перед вашей командой?

– Мы считаем, что Северо-Западный федеральный округ очень перспективный с точки зрения уровня развития малого и среднего предпринимательства. Исторически банк сосредоточен на кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ). Перед нами стоят задачи увеличения доли сегмента МСБ в своем кредитном портфеле, поэтому нам очень интересен потенциал Петербурга.

Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»

- Какие уникальные продукты вы можете предложить Санкт-Петербургу в части кредитования МСБ?

– Кредитование бизнеса – наше флагманское направление. В целом предложения различных банков, на первый взгляд, могут показаться очень похожими друг на друга, но мы не используем шаблонные кредитные продукты. В нашем случае бизнес клиента оценивают не скоринговые программы, а люди — это одно из наших серьёзных преимуществ. Для нас главное не только оценка финансового положения бизнеса, но и конкретные люди, которые развивают этот бизнес.

Для предпринимателей Санкт-Петербурга мы подготовили специальный продукт по рефинансированию кредитов в других кредитных организациях на очень привлекательных условиях.

Но помимо кредитования клиенты наши клиенты получают доступ ко всему спектру банковских услуг «Национального стандарта»: открытие расчётного счета и его ведение с помощью современной системы дистанционного обслуживания, подключение торгового эквайринга, оформление зарплатных проектов и многое другое.

Также для предпринимателей Петербурга действует акция по бесплатному открытию счёта «Виват, Санкт-Петербург».

- А для частных клиентов есть специальное предложение?

– Мы подготовили специальный вклад «Невский стандарт». Управлять вкладом можно через Интернет-Банк, который подключается бесплатно и предоставляется без абонентской платы.

Приглашаем в наш офис: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 39.

АО Банк «Национальный стандарт» Генеральная лицензия ЦБ РФ №3421