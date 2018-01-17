Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
- Почему руководство Банка «Национальный стандарт» приняло решение выходить на рынок Санкт-Петербурга и какие задачи стоят перед вашей командой?
– Мы считаем, что Северо-Западный федеральный округ очень перспективный с точки зрения уровня развития малого и среднего предпринимательства. Исторически банк сосредоточен на кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ). Перед нами стоят задачи увеличения доли сегмента МСБ в своем кредитном портфеле, поэтому нам очень интересен потенциал Петербурга.
- Какие уникальные продукты вы можете предложить Санкт-Петербургу в части кредитования МСБ?
– Кредитование бизнеса – наше флагманское направление. В целом предложения различных банков, на первый взгляд, могут показаться очень похожими друг на друга, но мы не используем шаблонные кредитные продукты. В нашем случае бизнес клиента оценивают не скоринговые программы, а люди — это одно из наших серьёзных преимуществ. Для нас главное не только оценка финансового положения бизнеса, но и конкретные люди, которые развивают этот бизнес.
Для предпринимателей Санкт-Петербурга мы подготовили специальный продукт по рефинансированию кредитов в других кредитных организациях на очень привлекательных условиях.
Но помимо кредитования клиенты наши клиенты получают доступ ко всему спектру банковских услуг «Национального стандарта»: открытие расчётного счета и его ведение с помощью современной системы дистанционного обслуживания, подключение торгового эквайринга, оформление зарплатных проектов и многое другое.
Также для предпринимателей Петербурга действует акция по бесплатному открытию счёта «Виват, Санкт-Петербург».
- А для частных клиентов есть специальное предложение?
– Мы подготовили специальный вклад «Невский стандарт». Управлять вкладом можно через Интернет-Банк, который подключается бесплатно и предоставляется без абонентской платы.
Приглашаем в наш офис: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 39.
АО Банк «Национальный стандарт» Генеральная лицензия ЦБ РФ №3421
Акция «Виват, Санкт-Петербург!»: сроки проведения: 18 декабря 2017г. по 31 января 2018г. (включительно), организатор акции АО Банк «Национальный стандарт», лицензия ЦБ РФ №3421, ИНН/ОГРН 7750056688/1157700006650, 115093, г. Москва, Партийный переулок д.1, корп.57, стр. 2, 3, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте www.ns-bank.ru и по телефону единого колл-центра: 8-800-250-33-00