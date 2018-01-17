Нападающий Марков отказал «Зениту» и уходит в «Динамо»

Нападающий футбольного клуба «Тосно» Евгений Марков не захотел возвращаться в «Зенит», воспитанником которого он является. Об этом 17 января сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко.

«Марков дал отрицательный ответ «Зениту». «Зенит» вышел на нас с предложением, согласно пункту в договоре с нашим клубом. Питерский клуб, воспитанником которого является форвард, имеет приоритетное право его выкупа. Клуб повторил предложение «Динамо», но игрок отказался переходить в «Зенит». Марков настроен перейти в московскую команду. Мы дали добро, я обещал Маркову его отпустить. Маркову осталось согласовать только личный контракт с «Динамо». Клуб его отпускает», — заявил Матюшенко.

Напомним, на счету Маркова 8 голов в 19 матчах чемпионата России-2017/18. В списке лучших бомбардиров сезона он делит 4 – 5-е место с полузащитником «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном, у которого также 8 голов.