Источник «Фонтанки»: «Зенит» все же отправит Дзюбу в клинику

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба все-таки будет отправлен на лечение в одну из клиник Европы. Об этом 17 января «Фонтанке» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время клуб занимается поиском наиболее подходящей клиники для игрока. О том, что за проблемы со здоровьем у футболиста, не уточняется.

Напомним, ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не поехал на зимние сборы из-за проблем со здоровьем. «Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА. Он отсутствует на сборе только по медицинским показаниям. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы», — заявил он.

Однако Дзюба 16 января выложил в «историях» своего Instagram фотографии из тренажерного зала и подписал их хэштегами #готовнавсе100 и #здоровкаклев.

Ранее сообщалось, игрок не поехал на сборы с командой в Дубай. По одной из версий, его игра категорически не устраивает главного тренера Роберто Манчини. Один из вариантов продолжения карьеры – «Уфа», которую возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак.