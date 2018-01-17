На поддержку малых городов России попросят 5 миллиардов рублей

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что для создания комфортной городской среды в малых городах Минстрой попросит дополнительные 5 млрд рублей из федерального бюджета.

«Увидев результаты 2017 года, мы поняли и с губернаторами это обсуждали, что отдельная поддержка необходима малым городам и историческим поселениям. Мы будем просить порядка 5 млрд руб. из федерального бюджета дополнительно к тем средствам, которые имеются сегодня», — цитирует «Газета.ру» Меня, который находится на форуме малых городов в Коломне.

Он также добавил, что на данный момент прорабатываются варианты решений, которые применимы для исторических поселений федерального уровня и исторических поселений регионального уровня.

Ранее министр сообщил, что в 2017 году регионы получили на реализацию проекта комфортной городской среды 42 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.