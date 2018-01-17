Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов

В Петербурге депутаты предложили изменять год постройки здания в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) только по решению суда. Проект федеральной инициативы одобрили в городском парламенте 17 января. Это призвано защитить исторические дома от недобровестных девелоперов.

Инициативу подготовил комитет по законодательству. Как сказано в пояснительной записке, в настоящее время все данные о том или ином здании, в том числе и о годе завершения его строительства, вносятся в ЕГРН. Эти сведения имеют значение для определения правового статуса объекта недвижимости. «Городское законодательство предусматривает, что здания, построенные в центральной части города до 1917 года, являются историческими. Как следствие – они не подлежат сносу. Изменить сведения в реестре недвижимости относительно даты строительства здания можно будет только по решению суда, исключив существующую в настоящее время возможность внесудебного внесения таких изменений, к которой зачастую возникает много претензий в части ее объективности», – пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

По его словам, на практике часто возникают ситуации, когда застройщики намеренно вносят изменения в сведения кадастра недвижимости о годе постройки зданий, которые числятся как исторические. «Девелоперы обращаются к экспертам из фирм-однодневок или непрофессионалам, получают необоснованные заключения, и после этого здание лишается охранного статуса. Это позволяет сносить старый дом и строить на его месте экономически более выгодный объект недвижимости, например бизнес-центр или элитное жилье», – добавил он.

В случае утверждения инициативы в ЗакСе в трёх чтениях она будет направлена для принятия в Госдуму.

О случаях подмены в кадастровых документах даты постройки дореволюционных зданий «Фонтанка» писала в материале «Омолодить и уничтожить».