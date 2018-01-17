Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов

Еще
23:06 17.01.2018
Пришлите свою новость!
22:58
Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США
22:46
Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси
22:37
Деревянное здание на Петроградской набережной впишут в гостиничный комплекс
22:30
Конго решило вступить в ОПЕК
22:21
ГУП «ТЭК» из-за долгов «ЖКСервис» предложит потребителям прямые договоры на тепло
22:14
«Россия» получила разрешение на вылет из Мексики
22:04
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро по итогам матча с «Реалом Сосьедад»
21:50
Twitter оповестит пользователей о постах с «российской пропагандой»
21:43
Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом
21:35
Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов
21:26
Крещенской купели на Стрелке Васильевского не будет
21:21
Медведев призвал изымать неиспользуемые земли
21:09
Су-30М2 и Су-34 сели на дорогу под Ростовом
21:05
Пол Дезмонд и The Modern Jazz Quartet
21:03
ОРБ снова выиграл конкурс на обслуживание платных парковок в Петербурге
20:19
В массовой аварии на «Скандинавии» один погиб, четверо пострадали
20:01
СМИ: Премьеру "Приключений Паддингтона-2" перенесли из-за "Движения вверх"
19:49
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
19:43
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
19:28
Улюкаев в СИЗО занялся йогой
19:07
Петербуржец хочет стать наблюдателем на выборах в Финляндии
19:02
Активиста «Другой России», бросившего листовки в Чубайса, освободили
18:37
Петербургский штаб Путина возглавят студентка, ветеран и гендиректор «Силовых машин»
18:31
В Петербурге 7-балльные пробки: «вообще стоим»
18:23
Раскуроченные дорожки и перекопанный газон обошлись энергетикам в 9 миллионов рублей
18:18
Невролог ДГБ № 1: Если ребенок потерял память, это не обязательно инсульт
18:13
«Технологический институт» открыли для пассажиров
18:12
Басманный суд вернул дело Михальченко прокурору
18:09
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
18:04
Бесхоз из вагона на «Спасской» оказался неопасен
17:58
Второй ребенок за день сбит машиной на «зебре» в Петербурге
17:50
Старый и новый музеи блокады в Петербурге могут объединить
17:45
Тактильная выставка «Резное дерево» открывается в библиотеке для слепых
17:39
Оставленный в вагоне на «Спасской» бесхоз затормозил движение на оранжевой ветке
17:38
Биткоин продолжает падение
17:35
Пиотровский: Музей блокады в Соляном должен быть сохранен
17:22
Северная и Южная Корея пойдут на Олимпиаде под одним флагом
17:06
На Камышовой ФСБ с погоней задержала начальника разведки Центра «Э»
17:05
Суд зарегистрировал дело против «Объединения перевозчиков», не записавшегося в иноагенты
17:04
Станция метро «Технологический институт» закрыта
16:57
Транспортные полицейские получили по 15 тысяч на аренду жилья после новости 47news
16:54
Хан Соло встретится с Чубаккой в спин-оффе "Звёздных войн"
16:50
36 легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров
16:38
Для крещенских купаний в Петербурге подготовили 26 купелей
16:18
В школе Московского района за сексуальное насилие над детьми задержан психолог
16:15
ГУП «ТЭК» обещает починить трубопровод в Кронштадте досрочно
16:12
«Перекресток» на Кондратьевском возобновил работу после теракта
16:08
В Турции потерпел крушение военный самолет, трое погибли
15:50
Иностранцам отказали в безвизовом транзите через аэропорты РФ
15:46
Нападающий Марков отказал «Зениту» и уходит в «Динамо»
15:42
Место гаражей на Поэтическом бульваре заняла новая станция скорой помощи
15:39
Источник «Фонтанки»: «Зенит» все же отправит Дзюбу в клинику
15:30
На поддержку малых городов России попросят 5 миллиардов рублей
15:19
Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов
15:09
МВД задумало изменения в статьи УК о «пьянке» за рулем
15:04
Скончался режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон
15:02
Апарты или арендное жилье: Кто выиграет битву за рынок?
15:00
Жители 86 домов в Кронштадте второй раз за месяц остались в холодных квартирах
14:42
Евреи требуют от Финляндии рассказать о военных преступлениях финских солдат СС
14:39
Под Челябинском школьник ранил одноклассника ножом
14:35
Петербург увидит зарисовки, сделанные в блокадном Ленинграде
14:32
СК опроверг слова Родченкова о подмене проб на Олимпиаде в Сочи
14:27
Для гармонизации межнациональных отношений петербургских школьников отправят к коровам
14:23
Скорость, дистанция и заносы: петербуржцы заново привыкают к зиме
14:16
Чубайса забросали листовками на Гайдаровском форуме
14:06
СМИ: «Интер» может купить нападающего «Зенита» Дриусси
14:05
В США упал метеорит
13:55
Жириновский сыграет в театре роль Фамусова
13:50
«Ростелеком» разместит 18 км кабелей локальной сети для православных соборов Петербурга
13:43
«Пионерскую» открыли после проверки
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
17.01.2018 15:19

Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов

В Петербурге депутаты предложили изменять год постройки здания в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) только по решению суда. Проект федеральной инициативы одобрили в городском парламенте 17 января. Это призвано защитить исторические дома от недобровестных девелоперов.

Инициативу подготовил комитет по законодательству. Как сказано в пояснительной записке, в настоящее время все данные о том или ином здании, в том числе и о годе завершения его строительства, вносятся в ЕГРН. Эти сведения имеют значение для определения правового статуса объекта недвижимости. «Городское законодательство предусматривает, что здания, построенные в центральной части города до 1917 года, являются историческими. Как следствие – они не подлежат сносу. Изменить сведения в реестре недвижимости относительно даты строительства здания можно будет только по решению суда, исключив существующую в настоящее время возможность внесудебного внесения таких изменений, к которой зачастую возникает много претензий в части ее объективности», – пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

По его словам, на практике часто возникают ситуации, когда застройщики намеренно вносят изменения в сведения кадастра недвижимости о годе постройки зданий, которые числятся как исторические. «Девелоперы обращаются к экспертам из фирм-однодневок или непрофессионалам, получают необоснованные заключения, и после этого здание лишается охранного статуса. Это позволяет сносить старый дом и строить на его месте экономически более выгодный объект недвижимости, например бизнес-центр или элитное жилье», – добавил он.

В случае утверждения инициативы в ЗакСе в трёх чтениях она будет направлена для принятия в Госдуму.

О случаях подмены в кадастровых документах даты постройки дореволюционных зданий «Фонтанка» писала в материале «Омолодить и уничтожить».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51

Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге

Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35

В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Крещенской купели на Стрелке Васильевского не будет
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
«Перекресток» на Кондратьевском возобновил работу после теракта
Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов
На Крещение в Петербурге будут работать две основные купели
Журналистам ужесточили вход в ЗакС после теракта в «Перекрёстке»
Депутаты защищают 4 сквера на Петроградской от чиновников
Встали раньше: в Петербурге серьёзные пробки
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Разделяй и сдавай. Мусор
«Взломаны и похищены»: муниципалы объяснили расчет отката
Фрунзенский радиус может не доехать до мундиаля
«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке
Безымянный полуостров потерял Ротенберга
«Наше будущее — в земле»
Ёлки - в палки
Когда Мутко - брат
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом

В США упал метеорит

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны с Банковского моста меняют имидж

Новости компаний
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35
В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.