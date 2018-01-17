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17.01.2018 15:00

Жители 86 домов в Кронштадте второй раз за месяц остались в холодных квартирах

Трубопровод в Кронштадтском районе Петербурга, отремонтированный меньше месяца назад, снова оставил местных жителей без тепла. Починить проблемный участок обещают к утру. 

Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев, аварийные работы 17 января ведут у дома 48/50 по Посадской улице. С половины второго дня в 86 домах ограничена подача отопления, а горячая вода поступает по обратному трубопроводу (это означает, что в лучшем случае ее можно назвать теплой). Ожидается, что нормальная температура в квартирах и кранах будет восстановлена к 10 утра 18 января. В конце декабря прошлого года из-за прохудившегося трубопровода мерзли жители тех же зданий. Участок отремонтировали. 

По информации ГУП «ТЭК», на пониженные параметры жителей перевели превентивно: во время диагностики теплосети на Посадской обнаружили слабый участок. 

«Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга проинформировала о повторном нарушении в течение месяца на одном и том же участке трубопровода Комитет по энергетике Санкт-Петербурга», – добавил Краснобаев.


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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