Жители 86 домов в Кронштадте второй раз за месяц остались в холодных квартирах

Трубопровод в Кронштадтском районе Петербурга, отремонтированный меньше месяца назад, снова оставил местных жителей без тепла. Починить проблемный участок обещают к утру.

Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев, аварийные работы 17 января ведут у дома 48/50 по Посадской улице. С половины второго дня в 86 домах ограничена подача отопления, а горячая вода поступает по обратному трубопроводу (это означает, что в лучшем случае ее можно назвать теплой). Ожидается, что нормальная температура в квартирах и кранах будет восстановлена к 10 утра 18 января. В конце декабря прошлого года из-за прохудившегося трубопровода мерзли жители тех же зданий. Участок отремонтировали.

По информации ГУП «ТЭК», на пониженные параметры жителей перевели превентивно: во время диагностики теплосети на Посадской обнаружили слабый участок.

«Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга проинформировала о повторном нарушении в течение месяца на одном и том же участке трубопровода Комитет по энергетике Санкт-Петербурга», – добавил Краснобаев.