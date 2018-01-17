В школе Московского района за сексуальное насилие над детьми задержан психолог

Оперативники «заказного» отдела полицейского главка 17 января пришли в петербургскую школу № 684. Они прервали тестирование школьника и увезли психолога на обыск к нему же домой.

«Фонтанка» узнала, что уголовное дело по сексуальному насилию над детьми возбуждено в Следственном комитете Гатчины, а эпизоды, по версии следствия, произошли в детском оздоровительном лагере «Юный кировец». Журналисты нашего издания посмотрели на портрет подозреваемого и выяснили, что нашли у него в квартире.

По информации «Фонтанки», утром 17 января следователь Следственного комитета Гатчины и оперативники «секс-отделения» «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли в школу № 684, расположенную на Краснопутиловской улице Московского района. По данным «Фонтанки», сотрудники уведомили руководство школы о том, что им необходимо поговорить со штатным психологом Барановым, и попросили провести их к нему.

Затем полицейские вывели 54-летнего Юрия Баранова из школы и проехали к нему домой, где провели обыск.

По данным «Фонтанки», фактическое задержание Баранова связано с недавно возбужденным уголовным делом по части четвертой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Заметим, что именно в это время судья Приозерского суда вынесла приговор печально известному бывшему священнику Глебу Грозовскому именно по части четвертой статьи 132 УК РФ.

Как стало известно «Фонтанке», Юрия Баранова подозревают в том, что летом 2017 года, работая воспитателем в детском оздоровительном лагере «Юный кировец» в Гатчинском районе Ленобласти, он совершил указанное преступление в отношении двух малолетних мальчиков (офис администрации лагеря находится на проспекте Стачек, возле проходной Кировского завода).

Также «Фонтанке» известно, что при обыске у Баранова были изъяты фото- и видеоматериалы порнографического характера, на которых изображены дети.

Подробнее о том, как проходило задержание, а также о биографии ныне подозреваемого психолога вы можете прочитать на 47news.