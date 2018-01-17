Под Челябинском школьник ранил одноклассника ножом

В одной из школ Сосновского района Челябинской области во время конфликта между учениками 9-го класса один из них ударил другого ножом.

Об этом 17 января сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство уточнило, что пострадавшему «причинено непроникающее ножевое ранение». Он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, прокуратура взяла дело под свой контроль. На место выехал заместитель прокурора региона. Кроме того, «проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.