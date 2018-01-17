СК опроверг слова Родченкова о подмене проб на Олимпиаде в Сочи

Пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи передавали на исследования днем, а не ночью, как ранее утверждал бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков. Об этом 17 января сообщает Следственный комитет России, ссылаясь на допросы более 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных, сотрудников федераций и Центра спортивной подготовки сборных команд РФ.

«Никто не сообщил об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и так называемого Родченковым стероидного коктейля «Дюшес», – отметили в СК.

Также получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и обработке в Сочинской лаборатории в 2014 году. Согласно этим бумагам, допинг-пробы впоследствии пожизненно отстраненных от Олимпийских игр спортсменов передавали на исследования днем, в промежутке от получаса до двух часов с момента их регистрации. (При этом, согласно показаниям Родченкова, пробы хранили до ночи, после чего их меняли на «чистые» образцы.)

«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году», – резюмировали в Следственном комитете.

В ведомстве также уточняют, что ВАДА (Всемирное допинговое агентство), МОК (Международный олимпийский комитет) и ФИФА (Международная федерация футбола) не оказывают содействия в расследовании.

«Международные запросы о допросе Родченкова, [Ричарда] Макларена (глава независимой комиссии ВАДА. — Прим. ред.) и корреспондента [немецкого телеканала ARD Хайо] Зеппельта (с фильма которого начался допинговый скандал в РФ. — Прим. ред.), предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены», – сообщает Следственный комитет.

Напомним, ранее СК пришел к выводу, что Родченков сам мог фальсифицировать данные о допинг-пробах российских спортсменов. До этого МОК на основании показаний информатора провел ряд расследований, после которых олимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в Пхенчхане, «чистым» спортсменам разрешили участие под нейтральным флагом. В отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства, причастных в отстранению сборной, Россия готовит санкции.