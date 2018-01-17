Чубайса забросали листовками на Гайдаровском форуме

Активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслана Ибрагимова задержали сотрудники охраны на Гайдаровском форуме в Москве.

Как сообщает пресс-служба движения, Ибрагимов бросил председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу в лицо листовки. Активист таким образом протестовал против либеральных реформ и приватизации 1990-х. «Партия «Другая Россия» выступает за полный пересмотр итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов и привлечении к ответственности одного из главных её идеологов – Анатолия Чубайса. Гайдаровский форум является платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа», – говорится в листовке.

Сам Чубайс заявил, что левый протест стал «слабоват»: «Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», – приводят его слова «Ведомости». Официальный Telegram-канал Гайдаровского форума так прокомментировал происшествие: «Юноша выскочил на сцену, по дороге теряя листовки, до Анатолия Борисовича, надо сказать, их так и не донес, попытался сделать заявление в зал, но голос его подвел. Охрана помогла ему выйти из помещения».