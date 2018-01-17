СМИ: «Интер» может купить нападающего «Зенита» Дриусси

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси привлек к себе внимание итальянского «Интера».

Как сообщает 17 января Tuttosport, агент игрока Марсело Симонян встретился в Милане со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио. Они, в частности, обсуждали возможный трансфер Дриусси. В то же время «Зенит» рассматривает возможность приобретения форварда «Интера» Эдера.

В сезоне 2017/18 итальянской Серии А Эдер забил всего 1 гол в 15 матчах. В то же время у Дриусси 27 игр за «Зенит» и 3 гола.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев переедет в «Рубин». Главный тренер казанской команды Курбан Бердыев ранее уже работал с Новосельцевым в «Ростове», сейчас он нуждается в центральном защитнике.