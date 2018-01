В США упал метеорит

Вспышку и хлопок зафиксировали видеокамеры. Метеорологи заявили, что они были вызваны не громом или молнией, а падением космического тела. Его размеры пока неизвестны. О разрушениях также ничего не сообщается.

«Изучив данные, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом», — говорится в тексте.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx