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17.01.2018 13:50

«Ростелеком» разместит 18 км кабелей локальной сети для православных соборов Петербурга

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» заключил с  «Ростелекомом» новый контракт на аренду мест в кабельной канализации. Она используется для размещения кабелей локальной сети, которая соединяет крупнейшие православные соборы Санкт-Петербурга.

Как следует из опубликованного контракта на новый, 2018 год, ежемесячно музей платит 104,7 тысячи рублей за размещение 18 км кабелей, которые соединяют Спас на Крови,  Смольный, Сампсониевский и Исаакиевский соборы. 

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе музея 17 января, сеть существует с 1973 года. Сначала она была телефонной, а теперь передает и компьютерные данные. В частности, в ней циркулирует информация об электронной покупке билетов, записи видеонаблюдения на всех объектах, разговоры операторов с посетителями, идет быстрый обмен документами между сотрудниками. 

«Ростелеком» является владельцем всей кабельной канализации, она досталась ему с советских времен. Компания сдает ее в аренду — «Ростелекому» платят за то, что кабель находится в его канализации.

В конце прошлого года «Фонтанка» обнаружила другую, более масштабную сеть — почти 200 километров кабелей ранее не известной системы, которая опутала центр Санкт-Петербурга. Стоимость проекта — более четверти миллиарда рублей, и заказчик стройки известен. Но называть его нельзя — государственная тайна

 


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