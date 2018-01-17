Застройщикам в Петербурге предложат участки для комплексного освоения территории

Петербургские депутаты 17 января приняли законопроект, предполагающий, что застройщики смогут брать землю в аренду для комплексного освоения территории. Документ внёс представитель губернатора Юрий Шестериков в связи с изменениями в Земельный и Градостроительный кодексы.

«Принятие проекта позволит возобновить в Петербурге практику предоставления земельных участков для комплексного освоения территории в соответствии с обновлённым федеральным законодательством, что будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций в недвижимость, развитию жилищного строительства, а также обеспечению населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил Шестериков, в Смольном готовы на данный момент выделить два участка в Колпино.

Не все депутаты поддержали документ. В частности, против выступил яблочник Борис Вишневский. По его словам, в законопроекте не написано, что должно быть в договоре на аренду земли под комплексное освоение территории. «Нет никакой гарантии, что компания, получившая под льготную аренду землю, там что-то построит: школу или поликлинику. Администрация города у нас часто путает инвестора и спонсора», – добавил он.

За законопроект проголосовали 38 депутатов, 8 выступили против.