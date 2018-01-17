Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 82%

В 2017 году банк «Санкт-Петербург» заработал 4,2 млрд рублей. За год чистая прибыль выросла на 82% по сравнению с 2,3 млрд рублей за 2016-й, говорится в предварительной отчетности банка. В прошлом году вклады горожан в банке росли, а средства юридических лиц – наоборот, сокращались.

Рост прибыли банка связан с активной работой с горожанами. Средства физических лиц на счетах банка за год выросли почти на 10%, до 204 млрд рублей. Они взяли кредиты на 73 млрд (+30% по сравнению с 1 января 2017 года).

Активность предпринимателей, наоборот, падала. Средства юрлиц в банке сократились на 8%, до 155 млрд рублей. А кредиты корпоративным клиентам снизились на 4%, до 281 млрд рублей, говорится в отчетности.

Тем не менее кредитный портфель банка сохранился почти на том же уровне, что и в 2016-м, прибавив меньше 2%. Собственный капитал вырос на 4% и составил 71 млрд рублей. Активы увеличились на 5%.

В результате норматив достаточности основного капитала банка составил 10,1% при нормативном значении 6%, норматив достаточности собственного капитала – 14,3% при норме в 8%.