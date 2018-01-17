Европейскому университету предложили переехать в промзону

Европейскому университету в Санкт-Петербурге предложили новую площадку под размещение учебных площадей.

Как сообщили 17 января «Фонтанке» в вузе, вместо здания особняка Кушелева-Безбородко Смольный предоставляет ЕУ место в промзоне в Красногвардейском районе. В университете уточнили, что чиновники предложили им арендовать пустую землю и вложить средства в строительство на ней учебного корпуса. «Соглашаться или нет, мы пока ещё не приняли решение», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в конце 2017 года ЕУ покинул здание на Гагаринской улице. В 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов, как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, однако юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко.