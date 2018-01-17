Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Организатором праздничного мероприятия традиционно выступил Энергомашбанк.

Вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов поздравил ветеранов, жителей блокадного города и тружеников тыла с 75-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда. «Сохранить для будущих поколений память о великом подвиге ленинградцев и защитников нашего города – святая обязанность нас, наследников победителей. Большое спасибо коллективу Энергомашбанка, который уже в десятый раз дарит городу такой замечательный концерт, дает нам возможность пообщаться», – подчеркнул вице-губернатор.

Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»

Перед зрителями выступили народная артистка России Светлана Крючкова, народный артист России Василий Герелло, камерный оркестр «Дивертисмент», заслуженный артист России Иван Беседин, лауреаты международных конкурсов Петр Захаров, Анна Малышева, Карина Чепурнова, Григорий Чернецов, музыкальный театр детей «Радуга», государственный ансамбль танца «Барыня» и другие.

Концерт бесплатно посетили более 3000 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Председатель Совета директоров ПАО «Энергомашбанк» Павел Селезнёв поздравил их с праздником: «Все дальше уходят в прошлое годы войны. Все меньше остается среди нас героев, отстоявших Ленинград. Но память об их подвиге останется на века. Именно поэтому Энергомашбанк 9-й год подряд дарит Вам, дорогие ленинградцы, этот концерт. В 2018 году он юбилейный, 10-й по счету. Надеемся, что подаренный праздник придаст Вам оптимизма, энергии и бодрости. 20 января Энергомашбанк отметит свой 29-й день рождения. Примечательно, что три первых года Банк работал еще в Ленинграде. И все это время мы стараемся оправдывать доверие клиентов банка и благодарны им за верность.»

ПАО «Энергомашбанк» предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных клиентов и физических лиц. Энергомашбанк входит в 20 крупнейших банков Санкт-Петербурга по размеру активов (рейтинг банков Санкт-Петербурга на сайте www.banki.ru).

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