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17.01.2018 13:17

Как в Петербурге собирают подписи за желающих стать президентом

Из 17 будущих кандидатов в президенты в Петербурге в реальности ведут сбор подписей всего шестеро. «Фонтанка» измерила градус активности президентской кампании в Северной столице.
Как в Петербурге собирают подписи за желающих стать президентом
Светлана Холявчук/Интерпресс

В полночь 12 января Центризбирком завершил прием документов от желающих попробовать себя в качестве кандидата в президенты РФ. Всего, как посчитала «Фонтанка», участвовать в реалити-шоу под названием «Выборы» захотели 17 человек: два самовыдвиженца, два представителя парламентских партий (которым подписи собирать не надо) и 13 выдвинутых малыми политическими партиями. К концу января 15 из них должны сдать подписи в поддержку своего участия в гонке, однако получится сделать это явно не у всех. Самовыдвиженцам надо представить 300000 автографов избирателей, представителям непарламентских партий – 100000. 

Как выяснила «Фонтанка», активные сборы в Петербурге (все-таки второй по величине город в стране) автографов избирателей ведут от силы шесть человек. 

Один из них – Владимир Путин. Точнее – его «невидимый» штаб. Сбор подписей за кандидата – действующего президента в отдельных городах России стартовал еще 5 января, в Петербурге пикеты в торговых центрах появились 9-го. За несколько месяцев до этого в городе шла негласная борьба за то, кто будет курировать штаб Владимира Владимировича. Назывались самые разные фамилии и должности – спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, бизнесмен Евгений Пригожин, полпред Николай Цуканов, ректор Горного Владимир Литвиненко, Смольный. Пока шла подковерная борьба, периодически переходящая в публичную плоскость, в Смольном сформировали технологический штаб: в него вошли политтехнологи Александр Ершов, Александр Серавин и бывший член Горизбиркома Дмитрий Карасев. 

На следующий день после старта сбора подписей в Северной столице в Москве открыли федеральный штаб кандидата Путина: его возглавили три человека – гендиректор КамАЗа, директор медицинского центра и руководитель центра одаренных детей. Топ-менеджеров столь же социально важных объектов в ближайшее время назначат руководить и публичным штабом кандидата в Петербурге. На данный момент под их деятельность уже арендован офис в клубном пространстве «Артплей» на Новочеркасской.

Несмотря на формальное отсутствие штабистов, подписи в Петербурге за Владимира Путина активно собираются. Причем, как это часто бывает на местах, – с перегибом. «Фонтанка» уже писала о бюджетниках, жаловавшихся на то, что в организациях, подчиненных комитету по молодежной политике, якобы поручили сотрудникам сидеть в пикетах и собирать автографы граждан. Аналогичные жалобы приходили из нескольких районных администраций. 

Не остановило этот процесс даже заявление из Москвы, что необходимые 300 тысяч для регистрации самовыдвиженца уже собраны. С этого момента желающих показать действующему президенту и главному кандидату свою лояльность только прибавилось. Некоторые, судя по всему, даже смогли расписаться дважды. Среди них явно были и петербургские единороссы. Часть из них уже в первые дни опубликовала фото своей безукоризненной поддержки гаранта, однако затем из партии поступила директива всем подписаться в один день в офисе общественных приемных. Тогда первые фото были удалены, а 14 января опубликованы новые: подписи партийцы всех уровней приходили ставить с родственниками, детьми и родителями, конечно же, не строем, но с такими же радостными лицами, с какими они когда-то ходили на первомайские демонстрации.

Сейчас уже сложно сказать, кто был в порыве любви к Путину искренен, а кто – надеялся на то, что его автограф заметят там, где надо. Тем не менее к вечеру 16 января актив действующего президента отчитался о сборе более миллиона подписей и пообещал из тех данных, что не уйдут в ЦИК, составить базу сторонников.

Помимо команды Путина, наиболее активной в январские праздники в Петербурге выглядела группа, собирающая подписи за Ксению Собчак. Журналистка баллотируется от партии «Гражданская инициатива», и ей, в отличие от вышеназванного самовыдвиженца, необходимо собрать в три раза меньше подписей для регистрации: 100 тысяч в не менее чем 40 регионах (максимум 2500 с одного субъекта). Городские активисты заявили, что собирали автографы на вечеринках, в штабе, по знакомым. 9 января нужный рубеж 2500 был пройден, партию подписей отправили в Москву. Сейчас сотрудники штаба обрабатывают жителей Ленинградской области, однако пока не настолько успешно.

С конца декабря 2017 года в Петербурге начали агитировать подписываться за Григория Явлинского сторонники «Яблока». Последний год действие структурных подразделений в регионе приостановлено после внутреннего конфликта, поэтому, как утверждают «яблочники», поначалу сбор подписей шел со скрипом. Кроме того, добавляют они, координируют весь процесс из Москвы, а тот штаб очень придирчив к оформлению каждой подписи. Тем не менее за Явлинского в регионе собрано уже более 2000 автографов, как в штабе, так и сборщиками. В региональном штабе «Фонтанке» уточнили, что в основном к ним приходят собирать подписи студенты и пенсионеры. Судя по данным по стране, Явлинский уже почти собрал весь «кандидатский минимум» – около 90 тысяч подписей. 

Еще один будущий кандидат, чей предвыборный офис открылся в конце 2017 года, также уже приближается к финальной цифре сбора. Борис Титов взял себе в помощники участников общественной организации «Деловая Россия». «Партия Роста», которую также возглавляет Титов,  в Петербурге оказалась менее пригодной для быстрого построения штабной структуры. Как рассказал «Фонтанке» глава региональной «Деловой России» Дмитрий Панов, подписи в течение недели собирали 150 человек, часть сборщиков – сотрудники организаций – членов «Деловой России». «Мы отправляли сборщиков в людные места, в основном – в Красногвардейский и Калининский районы. Сейчас уже собрано 1500 подписей, через три дня планируем завершить сбор», – отметил он. Федеральный штаб Титова также уже отчитался о финальной стадии – рубеже в 90 тысяч.

Чуть меньше по стране собрал выдвиженец от «Коммунистов России» Максим Сурайкин – 70 тысяч. Зато его петербургский штаб успел еще до окончания праздников направить в Москву подписи 2500 человек. «У нас очень разветвленная сеть сторонников, мы в выходные не отдыхали, где-то ходили по дворам, кто-то собирал по знакомым, у нас больше 10 депутатов муниципальных», – заверил «Фонтанку» Сергей Малинкович, руководитель «Коммунистов Петербурга и Ленобласти», известный эпатажными заявлениями. Впрочем, сбор подписей за Сурайкина в соцсетях почему-то остался незамеченным, и вряд ли это имя хорошо известно публике.

Если подписная кампания одного коммуниста оказалась не столь популярной в Интернете, то начавшийся сбор подписей за крановщицу Металлургического завода "Петросталь" Наталью Лисицыну, выдвинутую партией «Рот-Фронт», вовсю пиарят паблики рабочего движения. «Мы поздно начали сбор из-за бюрократии. Вы понимаете, ведь сначала надо провести собрание, потом открыть избирательный счет, потом оплатить подписные листы, а нам в какой-то из этих моментов ЦИК сказал, что наше собрание не зачтено, так как мы поздно подали уведомление, пришлось всю процедуру заново проводить», – рассказал «Фонтанке» первый секретарь регионального отделения партии Виктор Тюлькин. Он же посетовал и на бюджетные ограничения: «У нас все сборщики работают бесплатно, а другие кандидаты платят по 200 рублей за подпись, вот и умножьте эту цифру на 100 тысяч подписей, которые надо собрать. Вот для Путина это несложно: у него и избирательный счет сразу же до краев наполнился, и подписей сразу сколько нужно – в стране же 1,5 млн чиновников». По словам Тюлькина, сама кандидат сбором не успевает заниматься: «Она работает в три смены – ночь, вечер, день». Сейчас сборщиков за Лисицыну можно найти у нескольких станций метро, в том числе на Приморской.

Других активно собирающих подписи в Петербурге «Фонтанка» не нашла. Зато дозвонилась до штаба еще одного самовыдвиженца – костромского изобретателя Владимира Михайлова. Ему предстоит собрать, как и Путину, 300 тысяч подписей. В штабе сообщили, что только начали заниматься процессом – расставили в трех ТЦ Костромы стенды, где можно подписаться. В ближайшее время пикет развернут в одном из комплексов Москвы, дойдет и до Петербурга, но когда – пока еще неизвестно.

В штабе кандидата Екатерины Гордон (Партия добрых дел) «Фонтанку» заверили, что подписи собирают в городе «по учреждениям», но кто именно и как подписаться – с ходу не сказали. «Будем выяснять и сообщим вам позже». На сайте не указано каких-либо координат, по которым можно оставить автограф в поддержку журналистки.

Попытки подписаться за Романа Худякова, выдвинутого партией «Честно», также не увенчались успехом. Женщина, ответившая по номеру, указанному в Минюсте как контакт координатора регионального отделения «Честно», сообщила, что из столицы прекратили финансировать партию и она уже несколько лет ей не занимается. Телефоны других партийных выдвиженцев не отвечали. Список тех, кто еще собрался в президенты, можно найти тут, также ЦИК 16 января разрешил выдвиженцу от «Народной партии России» Ирине Волынец начать президентскую кампанию.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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