Новый приказ ФСБ усложнит жизнь яхтсменам

Новый приказ Федеральной службы безопасности об утверждении правил пограничного режима может усложнить жизнь спортсменам. Оборудование лодок новой автоматической идентификационной системой (АИС) потребует затрат, сообщили 17 января во Всероссийской федерации парусного спорта.

Система обойдется в 50 тысяч рублей. В ряде случаев, если у судна отсутствует стационарный двигатель, требование не выполнить технически, рассказали «Фонтанке» в организации.

Ранее яхтсмены, которые ходят в акватории Чёрного моря, после общения с представителями местного управления ФСБ сообщили в соцсетях, что впредь для получения разрешения на круглосуточное плавание маломерные суда должны быть оборудованы системой АИС в обязательном порядке. «Совершенно не зависит, маленькая ли это моторная лодка или парусная яхта, – только АИС! Таково требование п. 21 приказа ФСБ № 454. Ни с автофонами, ни с другими трекерами в данный момент в море уже не выйти. Из Новороссийска в Крым на гонки больше не придет ни одна яхта. Более того, такие регаты как «Кубок Крыма», «Экстрим Крым» и «Кубок Черного моря» вообще не состоятся», – полагает яхтсмен из Новороссийска Антон Тимаков.

Приказ вступил в силу 1 января 2018 года. Разъяснений от пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти о том, какие требования будут предъявляться к яхтсменам Северо-Запада России в наступившем сезоне, пока не поступало.