Три комиссии проверяют танец полуголых курсантов в Ульяновске

Утром 17 января в Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева прибыли три проверяющих комиссии, рассказал «Фонтанке» источник в учебном заведении. Одна от прокуратуры, вторая губернаторская и третья из Росавиации.

Поводом для проверки стала публикация накануне в Интернете видео, где курсанты в трусах, галстуках и пилотских фуражках танцуют под песню Satisfaction исполнителя Benny Benassi. Видео из Ульяновска является ремейком клипа, который сняли британские военнослужащие.

Утром 17 января на сайте Росавиации появилась информация о возможном наказании курсантов и руководителей учебного заведения. Съемка и публикация видео, по версии Росавиации, является «безобразным случаем».

«Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления», – говорится в заявлении.

Росавиация считает, что «своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг».

Среди возможных последствий также упоминается «внеочередная врачебно-летная экспертиза отметившихся курсантов с детальным учетом их психоэмоционального состояния».