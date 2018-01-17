Журналистам ужесточили вход в ЗакС после теракта в «Перекрёстке»

После теракта в магазине «Перекресток» в петербургском парламенте ужесточили правила аккредитации журналистов. Именно таким образом объяснил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров факт недопуска в Мариинский дворец журналиста MR7 Сергея Кагермазова.

«После теракта мы изменили порядок аккредитации. Новую редакцию я подписал 28 декабря», – заявил Макаров 17 января на брифинге в парламенте. Пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко уточнила, что нововведение касается тех ситуаций, когда в отношении сотрудников СМИ проводится проверка правоохранительными органами. «Что касается Кагермазова. Человека пытаются призвать на воинскую службу. Он просит альтернативную службу. А затем бежит за границу. Прячется. Разве это по-мужски? Я смотрю фильмы про журналистов – там сплошные герои. А здесь?» – добавил Макаров.

Отметим, что 17 января журналиста MR7 не пустили в Мариинский дворец, а затем препроводили в Следственный комитет. Там ему выдали повестку. Завтра к десяти утра Кагермазов должен приехать на опрос. Его долгом Родине правоохранители заинтересовались после прозвучавшего год назад предложения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отправить журналиста в армию. Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела по 328-й статье, но прокуратура не согласилась. В конце 2017 года СК изменил решение и подготовил постановление об отказе в возбуждении дела, но прокуратура тоже передумала и поручила «покопать» еще.