Полсотни ударов палкой суд Петербурга оценил в 8 лет

Жителя Петербурга отправили в колонию строгого режима подумать над реакцией на оскорбления. Защищая доброе имя родных, он схватился за палку и забил оппонента до смерти.

Как сообщили 17 января в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Невский районный суд признал Дмитрия Чистова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Установлено, что в начале июня прошлого года у подсудимого состоялся непростой разговор с соседом по квартире на проспекте Обуховской Обороны, когда нетрезвый Чистов заявился в чужую комнату. Проясняя бытовые разногласия, перешли на личности. Услышав характеристику своих родственников, Чистов, как установил суд, не выдержал и бросился на соседа. Бил руками, ногами и подвернувшейся деревянной палкой.

По всей видимости, особо не целился, но вымещал обиду настолько упорно, что палка сломалась. После этого ударил ещё раза три и успокоился. Сосед, получивший порядка 50 ударов, от полученных травм скончался.

Чистов не стал отрицать вину и раскаялся, уточнили в пресс-службе. Суд приговорил его к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.