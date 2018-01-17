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17.01.2018 12:33

СМИ: ФСБ задержала в Тольятти бывшего главу службы безопасности Березовского

Оперативники ФСБ задержали  бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова и экс-главу службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина.

Об этом 17 января пишет РБК со ссылкой на источники в ФСБ и центральном аппарате МВД. Соколова и Антошина подозревают в незаконном хранении оружия и проверяют на причастность к инсценировке терактов. Также задержаны двое сотрудников компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой Соколов работал экспертом. Телефоны компании временно недоступны. На официальном сайте своей задачей ФИЦ называет «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ». 

Источник РБК в ФСБ уточнил, что задержание подозреваемых произошло 16 января. «В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — уточнил он. Также источники издания рассказали, что интерес к Соколову вызван расследованием причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»).

Отметим, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой (когда-то работал охранником у Бориса Березовского) обратился к генпрокурору Чайке с просьбой проверить следствие по делам ОПГ «Законовские». По мнению Лугового,  бывший руководитель следственного отдела по Промышленному району управления СК РФ по Самарской области Олег Трухман и начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадим Нещадимов могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ и фабрикации уголовных дел. 

 


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2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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27.12.2017 18:20
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