СМИ: ФСБ задержала в Тольятти бывшего главу службы безопасности Березовского

Оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова и экс-главу службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина.

Об этом 17 января пишет РБК со ссылкой на источники в ФСБ и центральном аппарате МВД. Соколова и Антошина подозревают в незаконном хранении оружия и проверяют на причастность к инсценировке терактов. Также задержаны двое сотрудников компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой Соколов работал экспертом. Телефоны компании временно недоступны. На официальном сайте своей задачей ФИЦ называет «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ».

Источник РБК в ФСБ уточнил, что задержание подозреваемых произошло 16 января. «В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — уточнил он. Также источники издания рассказали, что интерес к Соколову вызван расследованием причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»).

Отметим, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой (когда-то работал охранником у Бориса Березовского) обратился к генпрокурору Чайке с просьбой проверить следствие по делам ОПГ «Законовские». По мнению Лугового, бывший руководитель следственного отдела по Промышленному району управления СК РФ по Самарской области Олег Трухман и начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадим Нещадимов могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ и фабрикации уголовных дел.