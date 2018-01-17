СК признал умышленными действия устроивших поножовщину в Перми подростков

Подросткам, устроившим поножовщину в школе №127 в Перми, предъявили официальное обвинение. Об этом 17 января сообщает Следственный комитет РФ. Ведомство признает, что молодые люди совершили атаку на образовательное учреждение умышленно.

Десятикласснику и его другу, бывшему ученику школы на улице Крупской, вменили статьи 30 и 105 УК РФ — их обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном по предварительному сговору.

«Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», – вспоминают события 15 января в ведомстве.

Так как в момент атаки юноши порезали и самих себя, то пока они находятся в больнице. Но после выписки оба переедут в СИЗО, так как арестованы.

Не исключено, что в этой громкой истории появятся другие фигуранты, которые косвенно способствовали случившемуся. СК намерен оценить действия (и бездействие) сотрудников школы, родителей подростков, а также охраны образовательного учреждения.

Напомним, трагический случай произошел утром понедельника. В класс, где занимались четвероклассники, ворвались двое 16-летних. Пока один бросался с ножом на детей и учительницу, второй держал двери, не давая ребятам убежать. Всего пострадало 15 человек. Сильнее всех — 47-летняя педагог, которая в буквальном смысле спасла от расправы несколько человек. Также сильно ранен один из нападавших. Кроме того, в больнице оказались дети 10-12 лет с порезами.

После атаки версии происходящего расходились: по одной, подростки устроили поножовщину из-за обоюдного конфликта, по другой, они совместно напали на школу по заранее спланированному сценарию.