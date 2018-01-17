В Петербурге разбираются в мистическом угоне

В странном заявлении об угоне недорогой отечественной машины вынуждены разбираться полицейские Выборгского района Петербурга. Как стало известно 17 января, за помощью обратилась молодая женщина. Прибыв по адресу, на проспект Художников, полицейские приняли заявление о пропаже автомобиля. Причем пропал он, по словам заявительницы, «в течение полугода» – когда именно, неизвестно.

Но при повторном общении с полицейскими женщина заявила, что машины у нее не было и нет, а в правоохранительные органы она и вовсе никогда не обращалась.

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