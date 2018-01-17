На подготовку к ЧМ-2018 по футболу потратили 480 млрд рублей

На чемпионат мира по футболу 2018 года в России выделено 480 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

Об этом 17 января заявил на Гайдаровском форуме в Москве генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. Он уточнил, что некоторые стадионы еще достраиваются, однако в целом подготовка «в стабильном состоянии»: «Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств». Сорокин подчеркнул, что вся инфраструктура, которая создается к ЧМ-2018, еще пригодится местным жителям: «Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. 15 января стало известно, что уже поступило более 3 млн заявок на покупку билетов на турнир.