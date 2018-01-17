Депутаты защищают 4 сквера на Петроградской от чиновников

Петербургское Законодательное собрание 17 января в первом чтении утвердило законопроект, согласно которому в список зелёных насаждений добавляются 4 сквера: на территории, ограниченной ул. Корпусной, ул. Средней Колтовской, ул. Малой Зелениной, ул. Петергофской; сквер, ограниченный ул. Малой Зелениной, ул. Петергофской, наб. Адмирала Лазарева, ул. Пионерской; территория на пересечении ул. Лодейнопольской и ул. Петрозаводской и сквер на наб. Адмирала Лазарева, д.16. Автор законопроекта — спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — раскритиковал чиновников, которые выдали разрешение на застройку этих территорий.

В частности, он упомянул ЖК «Кингдом» на Лодейнопольской улице. Ранее местные жители жаловались, что из-за забивки свай в соседних домах дореволюционной постройки пошли трещины.

«51 дом на Петроградской стороне в МО «Чкаловское». Ни одного садика, поликлиники, школы. Только дома, стекляшки. Ладно когда Крестовский застраивали, там непростые люди. Но когда на Петроградской стороне, когда по-воровски или тайно принимаются решения... ради чего? Это же наша страна», – заявил с трибуны Макаров, подчеркнув, что разрешение на строительство ЖК «Кингдом» было выдано 30 декабря 2016 года.

Также депутаты обратились к губернатору Георгию Полтавченко, заявив, что скорость согласования строительства дома ЖК «Кингдом» наводит их на мысли о заинтересованности чиновников. Кроме того, парламентарии обратили внимание на возведение дома ООО «Петроцентр» на набережной реки Карповки, 27. Строительство прошло все согласования, однако, по словам депутатов, в зону влияния нового строительства попадает дом 1910 года постройки.