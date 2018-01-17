Журналиста MR7 отпустили из Следственного комитета с повесткой

В Следственном комитете Петербурга увезенному из Законодательного собрания журналисту MR7 вручили повестку к следователю. Сергея Кагермазова по настоянию прокуратуры снова опросят по обстоятельствам возможного уклонения от службы.

Как сообщил «Фонтанке» Кагермазов, в половине десятого утра 17 января к проходной Мариинского дворца подошли следователи ГСУ СК Петербурга. «Представились, показали удостоверения, попросили пройти на Мойку в здание ГСУ. Мы пошли», – уточнил журналист. Кагермазова подняли в 213-й кабинет и уведомили, что на следующий день его ждут в следственном отделе Приморского района. И отпустили. «Меня попросили не опаздывать, я попросил следователей больше так не делать», – добавил собеседник.

В пресс-службе ГСУ СК Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что Кагермазову под роспись вручили повестку о явке к следователю для дачи объяснений по материалу доследственной проверки, проводимой по обстоятельствам, изложенным в 328-й статье Уголовного кодекса «Уклонение от военной или альтернативной гражданской службы».

«Его никто не задерживал», – пояснили в ведомстве.

Завтра к десяти утра Кагермазов должен приехать на опрос. Его долгом Родине правоохранители заинтересовались после прозвучавшего год назад предложения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отправить журналиста в армию. Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела по 328-й статье, но прокуратура не согласилась. В конце 2017 года СК изменил решение и подготовил постановление об отказе в возбуждении дела, но прокуратура тоже передумала и поручила «покопать» еще.

Кагермазову 27 лет. По его словам, категория годности по здоровью не определена, так как не пройдена медкомиссия, и не выдано предписание о прохождении службы. Поэтому, как утверждает журналист, в его действиях нет состава преступления, предусмотренного статьей для уклонистов.