Роспотребнадзор пообещал штрафовать за отказ принимать купюры 200 и 2000 рублей

Отказ продавца принимать новые купюры номиналом 200 или 2000 рублей должен рассматриваться как противоправное действие. Как сообщает 17 января официальный сайт Роспотребнадзора, нарушителей будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

«В средствах массовой информации периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что незаконный отказ ущемляет права потребителей. Соответствующая административная статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. О нарушениях ведомство просит сообщать по телефону горячих линий, указанных на сайтах Роспотребнадзора в регионах.

Напомним, с 12 октября 2017 года Банк России ввел в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Но они вызвали настороженность у работников сферы торговли. Не оказались к ним готовы и многие банкоматы и платежные терминалы страны.