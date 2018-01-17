Рейс «России» из Мексики на сутки задержали четыре армянина

Из мексиканского Канкуна не выпустили самолёт с российскими туристами. Около пятисот пассажиров попросили подождать четверых кандидатов на депортацию, а потом – дать отдохнуть местным авиационным властям. Ждать пришлось больше суток.

Как следует из онлайн-табло Внуково, чартерный рейс FV5882 должен был приземлиться в Москве 17 января в 05:40. Регистрация и посадка прошли по расписанию, но вылет передвинули на неопределённое время. Через несколько часов пассажиров так и не покинувшего воздушную гавань борта попросили на выход. Boeing-747 вмещает около пятисот человек.

«По неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании «Россия» должны были быть депортированы 4 гражданина Армении», – уточнил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании «Россия».

Экипаж и пассажиры сначала четыре часа ждали их, потом еще два – разрешения на вылет от мексиканских авиационных властей. После полуночи, так и не получив добро, вылет рейса отложили. У экипажа закончилось рабочее время, а по российским законам лететь в этом случае небезопасно.

«На данный момент расселением пассажиров занимаются представители сторонней туристической компании», – добавили в «России».

Точное количество застрявших в Мексике не уточнили. При этом раньше 20:00 в Москву самолёт не вылетит: только к этому времени на работу выйдут представители авиационных властей Мексики, которые могут выдать разрешение. Между тем почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт со ссылкой на аэропорт ранее объяснил проволочки долгом авиакомпании перед воздушной гаванью, пишет РИА Новости. В «России» финансовые претензии опровергли.