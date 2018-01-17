В соцсетях пользователи собрали для «Ночлежки» 700 тысяч рублей

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» собрали на работу «Ночлежки» 700 000 рублей – это результат благотворительной акции социальной сети, сообщили в организации.

С 25 декабря по 15 января пользователи могли отправить друзьям новогодний подарок за 21 рубль. Это был анимированный щенок Спотти, который стал самым популярным платным подарком за декабрь и все праздничные дни.

Всего пользователи «ВКонтакте» отправили свыше таких 100 тысяч подарков, которые собрали 2 100 000 рублей для трёх благотворительных организаций: «Ночлежки» — старейшей в России благотворительной организации помощи бездомным; фонда помощи воспитанникам детских домов, который занимается развитием детей и подготовкой их к взрослой самостоятельной жизни, «Дети Наши»; «Даунсайд Ап» — фонда, который помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.

В «Ночлежке» благодарят всех, кто принял участие в акции. «700 000 рублей хватит, чтобы 15 человек жили в приюте «Ночлежки» в течение пяти месяцев и с помощью наших специалистов по социальной работе, юристов и психологов вернулись к обычной жизни. Это очень большой результат», – сказал Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».