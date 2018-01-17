В 2018 году группа «Эталон» планирует увеличить продажи жилья на 13%

Группа «Эталон» планирует ускорить рост и увеличить продажи недвижимости на 13% в этом году, до 57 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 2017-м группа выручила 50 млрд рублей, рост составил 6%.

Группа «Эталон» объявила операционную отчетность за 2017 год. Компания продала 512 тыс. кв. м недвижимости – на 3% больше, чем в 2016-м. Средняя цена квадратного метра, реализуемого компанией, за год также выросла на 3%.

«В течение 2018 года мы еще увеличим долю проектов с центральным расположением в нашем ассортименте, – приводит пресс-служба слова президента группы Вячеслава Заренкова. – Мы планируем запустить в продажу ряд привлекательных проектов — в том числе, упоминавшиеся на ул. Летниковской в Москве и в Петроградском районе Санкт-Петербурга».

Днем ранее, 16 января, итоги 2017 года объявила «Группа ЛСР». Холдинг выручил от продажи жилья в Петербурге 41,3 млрд рублей. Это на 13% больше итогов прошлого года. Однако в целом, по всем регионам, продажи «Группы ЛСР» снизились. Компания продала жилья на 65 млрд рублей. Это на 5 млрд меньше итогов прошлого года. «В квадратных метрах» продажи упали на 6%.