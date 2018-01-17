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17.01.2018 11:45

В 2018 году группа «Эталон» планирует увеличить продажи жилья на 13%

Группа «Эталон» планирует ускорить рост и увеличить продажи недвижимости на 13% в этом году, до 57 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 2017-м группа выручила 50 млрд рублей, рост составил 6%.

Группа «Эталон» объявила операционную отчетность за 2017 год. Компания продала 512 тыс. кв. м недвижимости – на 3% больше, чем в 2016-м. Средняя цена квадратного метра, реализуемого компанией, за год также выросла на 3%.

«В течение 2018 года мы еще увеличим долю проектов с центральным расположением в нашем ассортименте, – приводит пресс-служба слова президента группы Вячеслава Заренкова. – Мы планируем запустить в продажу ряд привлекательных проектов — в том числе, упоминавшиеся на ул. Летниковской в Москве и в Петроградском районе Санкт-Петербурга».

Днем ранее, 16 января, итоги 2017 года объявила «Группа ЛСР». Холдинг выручил от продажи жилья в Петербурге 41,3 млрд рублей. Это на 13% больше итогов прошлого года. Однако в целом, по всем регионам, продажи «Группы ЛСР» снизились. Компания продала жилья на 65 млрд рублей. Это на 5 млрд меньше итогов прошлого года. «В квадратных метрах» продажи упали на 6%.


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Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
портал "Разумная Недвижимость", Дмитрий Груздев
16.01.2018 10:34

В Новоселье “проводили” Старый Новый Год

В поселке Новоселье прошли настоящие массовые гулянья. Вкусные угощения, горячие напитки, необычные флэшмобы и дружеская атмосфера добрососедства в этот день радовали гостей мероприятия.
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Жилой комплекс "София"/ПАО «Группа ЛСР»
17.01.2018 18:09
«Группа ЛСР» достроила масштабный комплекс «София» в Петербурге
«Группа ЛСР» достроила последние дома жилого комплекса комфорт-класса «София» рядом с парком Интернационалистов в Купчино. Компания ввела в эксплуатацию корпуса 22 и 23, включающие 520 квартир. Покупатели получат ключи до 30 сентября 2018 года.
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35
В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
портал "Разумная Недвижимость", Дмитрий Груздев
16.01.2018 10:34
В Новоселье “проводили” Старый Новый Год
В поселке Новоселье прошли настоящие массовые гулянья. Вкусные угощения, горячие напитки, необычные флэшмобы и дружеская атмосфера добрососедства в этот день радовали гостей мероприятия.
ПАО «Группа ЛСР»
15.01.2018 17:06
В Петербурге открылся новый «Центр строительных материалов ЛСР»
Четвертый «Центр строительных материалов ЛСР» 15 января начал работу в Приморском районе Петербурга. В ассортименте магазина представлена вся продукция предприятий «Группы ЛСР» – несколько видов кирпича, газобетон различных плотностей, песок, щебень, бетонные растворы, железобетонные изделия, а также сопутствующие товары
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Setl City
15.01.2018 16:12
Три объекта Setl City пополнили белый список новостроек Петербурга и Ленобласти
Жилые комплексы Setl City «МореОкеан», «Невские паруса» и «GreenЛандия-2» включены в список надежных и качественных проектов, которые не имеют претензий со стороны покупателей. Белый список подготовлен порталом Novostroy.su
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
Setl City
12.01.2018 11:53
Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
12.01.2018 11:24
Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»
10 января 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №3 жилого комплекса «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
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