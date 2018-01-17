В 2017 году «Россия» перевезла на 17% больше пассажиров через Пулково

Авиакомпания «Россия» по итогам 2017 года перевезла через аэропорт Пулково более 5,5 миллионов пассажиров. Это на 17% больше итогов прошлого года, сообщил «Фонтанке» 16 января представитель авиакомпании.

В прошлом году компания также увеличила количество рейсов – на 10% по сравнению с 2016-м. Всего из Северной столицы было выполнено более 46,5 тысяч рейсов. Самыми активными месяцами стали июль и август. В них было перевезено больше всего пассажиров и выполнено больше всего рейсов.

Пулково — базовый аэропорт «России», в нем сосредоточено более половины парка воздушных судов авиакомпании. «Россия» является единственным перевозчиком, который в летнем сезоне 2017 года использовал для полетов из Пулково самолеты Boeing-747, которые разово вмещают 522 пассажира.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является официальным перевозчиком ФК «Зенит». В этот зимний сезон из Петербурга компания летает по 45 направлениям.