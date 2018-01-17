Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко.

Мероприятие пройдет при поддержке Universa Blockchain Platform и Flowers&Gifts #F42 .

В первом отделении Дмитрий Жученко исполнит сочинения последних двух лет. Во втором – состоится премьера «Мистерии нового времени» для трёх хоров, ансамбля, трёх воинов, трёх граций, цветка и танца. В произведении соединяются несколько жанров: симфония-действо, хеппенинг, пластический театр.

В концерте примут участие больше 100 человек. В том числе музыканты, играющие на экзотических музыкальных инструментах: диджериду, кристальные арфы, гонги.

Билеты можно приобрести на сайте http://f.sddf.ru/afisha и в кассе Малого зала Санкт-Петербургской филармонии.

Дмитрий Жученко – пианист, один из самых исполняемых композиторов Петербурга классического направления. Пишет музыку для различных академических составов: симфоническую, в камерных инструментальных жанрах, хоры, песни, романсы, музыку для театра. Излюбленный жанр – концерт. Автор шестнадцати музыкальных спектаклей и семи концертов. Лауреат и дипломант международных композиторских конкурсов и тендеров. Автор обязательных пьес на Международном фестивале фортепианных дуэтов «Брат и сестра»; основатель первого в России танго-оркестра Remolino; аранжировщик «Европейского оркестра танго». В настоящее время руководит «Ансамблем Дмитрия О. Жученко».

Музыканты охотно исполняют музыку Дмитрия Жученко потому, что «…в его лирике нет надлома, а в юморе сарказма. Его музыкальный язык естественен, изобилует массой ярких подробностей, неожиданно вырисовывающих картину гармоничного мира, в котором человечество живёт, но так старательно не замечает этого. Годы … не убили в нём жажду жизни. Он говорит, что с Музой у него длительный и страстный роман». (Радио «Орфей»)

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