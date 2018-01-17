Топ-10 книг в колониях Петербурга: «Преступление и наказание» и «Код да Винчи» в лидерах

Топ-10 самых читаемых книг в исправительных колониях Петербурга и Ленобласти за 2017 год составили в управлении исполнения наказаний. Как выяснилось, в фаворитах у заключенных — титаны отечественной литературы Толстой и Достоевский, а также Карамзин со своей знаменитой «Историей государства Российского».

«В местах лишения свободы книга действительно может стать близким другом, наставником, советчиком и даже учителем», – уверены в УФСИН.

Там отметили, что библиотечный фонд исправительных учреждений двух регионов превышает 450 тысяч книг и изданий периодической печати. 17 января в ведомстве составили список самых популярных книг за колючей проволокой. Пять позиций, что приятно, занимают классики отечественной литературы: Федор Достоевский «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Вошла в перечень даже «История государства Российского» Николая Карамзина. Зарубежную классику заключенные тоже любят: в списке оказался Эрих Мария Ремарк с «Триумфальной аркой». Еще одна излюбленная у осужденных категория чтения — исторические произведения. Топ-10 завершают «Фаворит» Валентина Пикуля, «Государь» Никколо Макиавелли, «Тайны Мадридского двора» Георга Борна и нашумевший «Код да Винчи» Дена Брауна.