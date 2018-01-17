Четыре разбитые машины стоили дебоширу из Купчино двух лет жизни в колонии
Два года колонии строгого режима получил пешеход из Купчино – мужчина разбил чужие припаркованные автомобили. Как стало известно 17 января, преступник на Загребском бульваре попытался поймать машину и добраться домой. Но остановиться и подобрать пьяного голосующего никто не захотел.
Обидевшись, мужчина руками и ногами разбил BMW X3, «Шкоду Октавию», «Шевроле Авео» и «Тойоту Короллу». Каждую на сумму около 20 тысяч рублей.
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