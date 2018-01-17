Журналиста MR7 увезли из ЗакСа в Следственный комитет

Журналист петербургского портала MR7 Сергей Кагермазов вместо заседания городского Законодательного собрания оказался в Следственном комитете. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 17 января, журналиста забрали в следственные органы с проходной Мариинского дворца.

Сергей Кагермазов не смог попасть в парламент по постоянной аккредитации, а также по разовому пропуску. Как объяснила «Фонтанке» пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко, все дело в том, что в отношении него ведётся проверка, но не пояснила ее суть.

Спустя полчаса главный редактор MR7 Сергей Ковальченко сообщил, что его корреспондента увели из Мариинского дворца в Следственный комитет: «Сергея забрали два следователя, увели в СК».

Напомним, что в феврале 2016-го Кагермазов задал Макарову на брифинге в ЗакСе вопрос о депутатской зарплате: «Депутат Андрей Васильев заявил, что ему стыдно за маленькую зарплату, а вам стыдно за маленькую зарплату?» – спросил журналист. В ответ спикер Макаров сообщил, что никогда не поднимал вопрос денег, а затем уточнил редакцию и фамилию корреспондента. «Это кто? "Мой район"? Кагермазов? Сергей? Это вы написали, что я люблю с руки часы снимать и вручать их. Вы не знаете, как в армии вручают ценные подарки? Вы никогда в армии не служили? Напомни (обращается к пресс-секретарю. – Прим. ред.), чтобы я Качковскому (военный комиссар. – Прим. ред.) сказал, может, мы его призовем в Вооруженные силы, покажем ему, как в армии вручаются часы», – заявил единоросс.

После этого заявления в день одного из последующих заседаний ЗакСа Кагермазову попытались вручить повестку у стен Мариинского дворца. В апреле журналист заявил, что намерен пойти на альтернативную гражданскую службу, комиссия одобрила это намерение. В октябре Кагермазова ждали на медицинское обследование, но корреспондент не пришёл. После чего стало известно, что Следственный комитет Приморского района начал доследственную проверку в его отношении, позже постановление о возбуждении уголовного дела отменила прокуратура.