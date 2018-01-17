СМИ: В Ингушетии подожгли офис «Мемориала»

В здании правозащитного центра «Мемориал» в Назрани произошёл пожар утром 17 января. Видеокамеры зафиксировали неизвестных в масках.

Как сообщает региональное МЧС, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного офисного здания по улице Муталиева, 46, около шести утра. Огонь распространился на 76 квадратных метров. Локализовать его удалось в 06.10, ещё через десять минут силами 12 пожарных пламя потушили.

«Пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

В здании располагается офис правозащитного центра «Мемориал», в котором и произошел пожар, уточняет «Новая газета». Издание ссылается на видео с камер и сообщает, что это был поджог. На кадрах якобы видны два человека в масках и перчатках, которые вместе с канистрой забрались в офис. Позже в кабинете руководителя назрановского «Мемориала» Тимура Акиева, как пишет издание, нашли расплавленную бутылку с запахом керосина. Саму видеозапись «Новая» на сайте не публикует.

Руководитель ПЦ «Мемориала» Олег Орлов связал поджог с задержанием главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Напомним, 9 января в машине 60-летнего Титиева нашли наркотик. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело. Он свою вину не признаёт и настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Его родственники, по словам адвоката, после опосредованных угроз покинули Чечню.