В Госдуме хотят легализовать частные военные компании
Законопроект, который регулирует деятельность частных военных компаний (ЧВК), в ближайшее время поступит на рассмотрение Госдумы.
Как пишет 16 января Russia Today, об этом сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он уточнил, что деятельность ЧВК должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе будут прописаны задачи таких компаний, виды их работ и услуг. Для сотрудников ЧВК закрепят соцгарантии.
Кроме того, законопроект установит ограничения для подобных компаний: им будет запрещено «нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения». Отметим, сейчас официально участие в ЧВК подпадает под статью Уголовного кодекса «Наемничество».
«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — подчеркнул Михаил Емельянов.
Напомним, 15 января о необходимости правовой защиты сотрудников ЧВК заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Справка:
Напомним, "Фонтанка" писала о ЧВК Вагнера — неформальной военной организации, принимавшей участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако они получали боевые ордена и медали.
В августе 2017-го «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера».