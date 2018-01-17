В Госдуме хотят легализовать частные военные компании

Законопроект, который регулирует деятельность частных военных компаний (ЧВК), в ближайшее время поступит на рассмотрение Госдумы.

Как пишет 16 января Russia Today, об этом сообщил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он уточнил, что деятельность ЧВК должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе будут прописаны задачи таких компаний, виды их работ и услуг. Для сотрудников ЧВК закрепят соцгарантии.

Кроме того, законопроект установит ограничения для подобных компаний: им будет запрещено «нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения». Отметим, сейчас официально участие в ЧВК подпадает под статью Уголовного кодекса «Наемничество».

«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — подчеркнул Михаил Емельянов.

Напомним, 15 января о необходимости правовой защиты сотрудников ЧВК заявил глава МИДа Сергей Лавров.