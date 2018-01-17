3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ

Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника.

1. Форма

Блендеры бывают двух типов: погружные и стационарные. Погружные представляют собой компактный ручной механизм с лезвием на конце, который можно использовать в любых емкостях. Стационарные блендеры массивнее и чем-то напоминают миксеры с чашей: механизм, сверху которого располагается емкость с лезвиями. Если сравнивать две формы, то стационарный блендер поможет при любых обстоятельствах сохранить вашу кухню в чистоте, а погружной не займет много места в кухонном шкафу. У стационарного прибора больше возможностей, он мощнее, но его минус – обязательное использование чаши и большие размеры.

2. Скорость и мощность

Мощность может варьироваться от 150 до 2000 кВт: чем больше значение, тем функциональнее блендер. Мощность напрямую влияет на скорость работы прибора и на объем продуктов, которые нужно измельчить. Если вы уверены, что не нуждаетесь в многофункциональном агрегате, то смело выбирайте модель попроще. Но если вы планируете использовать блендер постоянно и для разных целей, а не просто для измельчения лука раз в месяц, то вам нужен полноценный мощный аппарат.

3. Емкость измельчителя

В первую очередь речь идет о стационарных блендерах, которые оснащены специальным герметичным кувшином для обработки продуктов. Объем может варьироваться от 280 мл до 2 л. Естественно, чем больше значение, тем большее количество продуктов за раз можно измельчить. В то же время погружной прибор можно использовать в любой посуде с высокими бортиками.

Главное правило при выборе блендера – чем чаще он будет использоваться, тем качественнее он должен быть. Определитесь для чего именно вам нужен тот или иной аппарат, тогда будет гораздо проще определиться с необходимым функционалом и, соответственно, выбрать именно тот блендер, который действительно станет верным помощником для вашей семьи.